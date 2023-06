Noa Lang raakt met pikante uitspraak gevoelige snaar bij supporters van Feyenoord

Noa Lang staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer in de Eredivisie, maar Feyenoord wordt in elk geval niet zijn nieuwe club. De 23-jarige aanvaller geeft niet hoog op over de Rotterdamse club, die hij minderwaardig ten opzichte van Ajax en PSV beschouwt.

Lang is opgegroeid in Rotterdam en heeft jaren in de jeugdopleiding van Feyenoord gespeeld, maar is in zijn hart altijd Ajax-fan geweest. In 2013 werd hij opgepikt door de Amsterdamse club, waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette. Hoewel Feyenoord het afgelopen seizoen landskampioen werd, vindt hij dat de Rotterdamse club nog altijd in de schaduw van Ajax staat.

"Kijk, ik heb bij Feyenoord een prachtige tijd gehad, hè. Maar als je echt kijkt… Bro, Ajax en PSV zijn helemaal hier", zegt Lang in het programma Ziggo Sport-programma Kick't Met terwijl hij zijn handen opheft. "Feyenoord valt daar echt nog wel iets onder", aldus de aanvaller van Club Brugge, die niet onder indruk is van het recente succes van Feyenoord. "Bro, in 23 jaar word je twee keer kampioen…"

Terugkeer

In het programma bespreekt Lang ook een mogelijke terugkeer op de Nederlandse velden. "Als ik bij Ajax of PSV hetzelfde deed als wat ik nu bij Club Brugge heb gedaan in drie seizoenen, zat ik zeker al bij een Europese topclub", zegt Lang. "Maar in België verkopen ze je niet zomaar. Dus ik overweeg het zeker om terug te keren. De Belgische competitie is taaier om in te voetballen dan de Eredivisie, je hebt daar alleen maar beukers."