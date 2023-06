Nummer zeven FC Utrecht wordt als favoriet gezien tegen nummer zes Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam was een van de verrassingen dit seizoen in de Eredivisie. De formatie van Maurice Steijn eindigde op de zesde plaats en vijf punten boven FC Utrecht. Toch zijn de Domstedelingen favoriet voor het tweeluik in de halve finale van de play-offs, constateert FCUpdate.nl samen met Jacks.nl.

Voor een overwinning in de Domstad van FC Utrecht donderdagavond krijg je namelijk slechts 1.77 keer je inleg bij Jacks.nl, terwijl een overwinning van Sparta Rotterdam liefst 4.70 (!) keer je inleg oplevert. Ook voor het zegevieren over twee duels is FC Utrecht licht favoriet volgens de bookmakers: 1.80 keer je inleg voor FC Utrecht versus 1.90 keer je inleg voor Sparta Rotterdam.

Voor wie de Eredivisie-stand bekijkt, zal dat wellicht enigszins als een verrassing komen. Maar wie de laatste onderlinge ontmoetingen bekijkt, snapt de quoteringen wellicht wat beter. FC Utrecht won dit seizoen namelijk tweemaal van de Rotterdammers (3-1 & 3-0) en ook vorig seizoen was het verschil groot met 0-3 & 4-0. In de laatste vijf onderlinge officiële wedstrijden maakten de Kasteelheren slechts één treffer.

Met Anastasios Douvikas met FC Utrecht bovendien de gedeelde topscorer van de Eredivisie in huis. Kan hij ook tegen Sparta Rotterdam scoren? Als hij de score opent, dan kun je bij Jacks.nl liefst 5.10 keer je inleg winnen. Mocht hij zelfs tweemaal doel treffen tegen Sparta Rotterdam, dan is elke euro die je inlegt, 7.50 keer je inleg waard.

