Onana-soap gaat verder: doelman reageert via Instagram op 'leugens' van bondscoach

André Onana zorgde tijdens het afgelopen WK in Qatar voor een opmerkelijke gewaarwording. De doelman van Kameroen kreeg het aan de stok met bondscoach Rigobert Song en kondigde vlak daarna het einde van zijn interlandcarrière aan. Enkele maanden later gaat diezelfde Song op een bijeenkomst in op de opmerkelijke kwestie, en geeft aan dat de band tussen hem en Onana weer goed is. De oud-Ajax-goalie denkt er het zijne van.

Hoewel de twee in Qatar niet door één door konden, ziet Song de doelman graag terugkeren in de nationale selectie. “Hij is degene die niet langer voor Kameroen wil spelen. De deur staat altijd voor hem open. Wat je waarschijnlijk niet weet, is dat we telefonisch veel met elkaar spreken, zoals je doet met een oudere of jongere broer”, vertelt de bondscoach.

Song benadrukt dat zijn band met Onana weer goed is. “Er zijn geen problemen tussen ons. Onana weet heel goed wat er moet gebeuren om terug te komen bij de nationale ploeg”, zegt de huidige bondscoach van Kameroen. De doelman reageert op Instagram op de woorden van Song en spreekt van ‘leugens’.

“Dingen komen zo makkelijk samen wanneer ze met leugens aan elkaar verbonden zijn”, is te lezen in het bericht van Onana, die lijkt te doelen op de uitspraken van bondscoach Song. De kans lijkt daardoor klein dat de goalie komende tijd terugkeert bij de nationale ploeg. In totaal speelde Onana 34 interlands voor De Ontembare Leeuwen.