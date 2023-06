'Onrust bij VVV-Venlo; directeur meldt zich ziek en Willem Janssen op weg naar de uitgang'

VVV-Venlo kende de laatste tijd mooie weken in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar momenteel is het erg onrustig bij de Limburgse club. Directeur Marco Bogers heeft zich ziek gemeld, maar volgens bronnen van De Limburger is er meer aan de hand. Daarnaast zou technisch manager Willem Janssen na één seizoen alweer vertrekken uit De Koel.

De Telegraaf en De Limburger weten te melden dat er concrete belangstelling is voor technisch manager Willem Janssen. De oud-voetballer zou inmiddels ook met andere clubs in gesprek zijn, maar een terugkeer bij FC Utrecht lijkt het scenario dat het meest voor de hand ligt. Janssen kan - mede door het vertrek van Aleksander Rankovic bij de Domstedelingen - aan de slag gaan als assistent-trainer bij zijn oude club.

Opvallend genoeg verkoos Janssen vorig seizoen nog een functie als technisch manager bij VVV boven de rol als assistent bij FC Utrecht. VVV dreigt een belangrijke pion binnen de organisatie te gaan verliezen, maar er is meer aan de hand. Bogers heeft zich dinsdag ziek gemeld in Venlo en al zijn afspraken voor onbepaalde tijd afgezegd.

Bronnen vertellen tegen De Limburger dat de penibele financiële situatie de daadwerkelijke reden is achter zijn ziekmelding. De Venlonaren, die dit seizoen keurig de play-offs wisten te halen, zouden komende zomer nauwelijks versterkingen kunnen halen. Dat wordt een probleem, want sterkhouders als Kees de Boer en Sven Braken vertrekken deze zomer uit De Koel.