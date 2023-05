Deze Keuken Kampioen Divisie-clubs maken via de play-offs nog kans op promotie naar de Eredivisie

Het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zit erop en dat betekent dat we ons kunnen richten op de play-offs. Op dit moment dromen zes clubs er nog van om Heracles Almelo en PEC Zwolle te volgen naar de Eredivisie. Uiteindelijk ligt er echter slechts een ticket klaar voor het hoogste niveau.

Na 38 wedstrijden in de Eerste Divisie hebben Almere City FC, Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven zich verzekerd van een startbewijs voor de nacompetitie. Na de eerste ronde komt daar ook nog de nummer zestien van de Eredivisie bij. Die plek is momenteel in handen van FC Emmen, al heeft Excelsior slechts een puntje minder dan de ploeg van trainer Dick Lukkien.

Aanstaande maandag gaat de jacht op Eredivisie-voetbal al van start. Dan spelen FC Eindhoven en Almere City tegen elkaar. Aan dezelfde kant van het schema staat er ook een dubbele ontmoeting tussen VVV en Willem II op het programma. MVV en NAC treffen elkaar ook in de eerste ronde. Zij spelen bij een overwinning tegen de nummer zestien van de Eredivisie en krijgen een zware dobber.

Eerste ronde

Maandag 22 mei

A. FC Eindhoven - Almere City FC (20.00 uur)



Dinsdag 23 mei

B. VVV-Venlo - Willem II (18.45 uur)

C. NAC Breda - MVV (21.00 uur)

Vrijdag 26 mei

A. Almere City FC - FC Eindhoven (20.00 uur)

Zaterdag 21 mei

B. Willem II - VVV-Venlo (16.30 uur)

C. MVV - NAC Breda (20.00 uur)

Halve finales

Dinsdag 30 mei

D. Winnaar B - winnaar A (20.00 uur)

Woensdag 31 mei

E. Winnaar C - nummer 16 Eredivisie (18.45 uur)

Zaterdag 3 juni

D. Winnaar A - winnaar B (16.30 uur)

E. Nummer 16 Eredivisie - winnaar C (20.00 uur)

Finale

Dinsdag 6 juni

Winnaar D - Winnaar E (20.00 uur)

Zondag 11 juni

Winnaar E - Winnaar D (18.00 uur)