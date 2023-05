Dit is het volledige schema van de play-offs om promotie en degradatie

Nu het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie ten einde is gekomen, en FC Emmen zeker als zestiende eindigt in de Eredivisie, is het schema van de play-offs om promotie en degradatie bekend. De KNVB heeft een overzicht gedeeld van het exacte schema.

De play-offs beginnen maandag al. FC Eindhoven en Almere City nemen het tegen elkaar op in de eerste ronde. Dinsdag worden ook de wedstrijden VVV-Venlo - Willem II en NAC Breda - MVV Maastricht gespeeld in de eerste ronde. De returns vinden vier dagen na de eerste ontmoetingen plaats.

In de halve finales treffen de winnaars van FC Eindhoven - Almere City en VVV-Venlo - Willem II elkaar. Verder speelt FC Emmen in die ronde tegen de winnaar van NAC Breda - MVV Maastricht. Op 6 en 11 juni wordt in de finale gestreden om het laatste Eredivisie-ticket.

Volledig schema play-offs om promotie/degradatie:



Eerste ronde:

22 mei, 20.00 uur: FC Eindhoven - Almere City (wedstrijd A)

23 mei, 18.45 uur: VVV-Venlo - Willem II (wedstrijd B)

23 mei, 21.00 uur: NAC Breda - MVV Maastricht (wedstrijd C)

26 mei, 20.00 uur: Almere City - FC Eindhoven (wedstrijd A)

27 mei, 16.30 uur: Willem II - VVV-Venlo (wedstrijd B)

27 mei, 20.00 uur: MVV Maastricht - NAC Breda (wedstrijd C)

Halve finale:

30 mei, 20.00 uur: Winnaar B - Winnaar A (halve finale 1)

31 mei, 18.45 uur: Winnaar C - FC Emmen (halve finale 2)

3 juni, 16.30 uur: Winnaar A - Winnaar B (halve finale 1)

3 juni, 20.00 uur: FC Emmen - Winnaar C (halve finale 2)

Finale:

6 juni, 20.00 uur: Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2

11 juni, 18.00 uur: Winnaar halve finale 2 - Winnaar halve finale 1