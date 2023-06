'Ook Kanté kan voor een astronomisch bedrag in Saoedi-Arabië gaan voetballen'

N’Golo Kanté kan de volgende speler worden die voor een astronomisch bedrag in Saoedi-Arabië gaat voetballen. Fabrizio Romano meldt dat er Saoedische vertegenwoordigers in Londen zijn om een officieel voorstel te presenteren aan de middenvelder van Chelsea.

Na Cristiano Ronaldo en Karim Benzema kan Kanté de volgende speler worden die naar Saoedi-Arabië vertrekt. De Fransman kan ploeggenoot worden van beide spelers, want zowel Al-Ittihad als Al-Nassr willen hem een aanbieding doen. Het salarisbod van de Arabische ploegen kan oplopen tot honderd miljoen euro inclusief de beeldrechten en commerciële deals.

Kanté gaf altijd voorrang aan Chelsea om daar een nieuw contract te gaan tekenen. Dat was heel dichtbij in maart, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen. Het is niet bekend of er nog andere clubs interesse hebben in de Frans international.

Naar verluidt heeft Benzema dinsdag zijn contract getekend, meldt het Franse persbureau AFP. Het gaat om een contract voor drie seizoenen. Volgens Spaanse media gaat Benzema in Saoedi-Arabië honderd miljoen euro per jaar verdienen, de helft van wat Ronaldo verdiend bij Al-Nassr.