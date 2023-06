Opvallend: Southgate houdt alle City-spelers op de bank voor interland met Engeland

Engeland begint vanavond (20.45 uur) zonder de spelers van Manchester City aan de interland tegen Malta. Bondscoach Gareth Southgate heeft besloten om de winnaars van de Champions League op de bank te laten beginnen. Daar kunnen zij nog een beetje uitrusten van de vele feesten van de afgelopen dagen.

Manchester City won afgelopen zaterdag de Champions League door met 0-1 te winnen van Internazionale. Dat werd na afloop groots gevierd in de binnenstad van Manchester. Vooral aanvaller Jack Grealish liet zien een aardig feestje te kunnen bouwen. Grealish zit net als ploeggenoten Kyle Walker, John Stones, Phil Foden en Kalvin Phillips op de bank naast hun bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

Engeland speelt in de derde speelronde van de EK-kwalificatie een uitwedstrijd tegen Malta. De bezoekers hebben na twee wedstrijden al zes punten en zijn de koploper van groep C. Malta verloor zijn eerste twee wedstrijden en staat zodoende op de laatste plaats. Ook Italië, Oekraïne en Noord-Macedonië zijn ingedeeld in de groep van Engeland en Malta.