Ajax-supporters krijgen bijzonder fraai compliment na moment op 3 februari

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland is blij om te zien wat voor ontvangst een week geleden kreeg tijdens de topper tussen Ajax en PSV. De bondscoach van de Engelse nationale ploeg zat op de tribune in de Johan Cruijff ArenA en denkt dat de manier waarop de Ajax-supporters de Engelse middenvelder welkom hebben geheten Henderson veel doet.

Southgate geeft in gesprek met de Engelse media aan dat hij opgelucht is dat Henderson de overstap naar Ajax heeft gemaakt: "Het is makkelijker om over iemand te oordelen die in een Europese competitie speelt", geeft Southgate aan, die Henderson in de eerste helft moest beoordelen bij het Saudische Al-Ettifaq. "Ik denk dat Jordan ook enthousiast is over zijn debuut voor Ajax, want het was ook nog eens in een topper", gaat de bondscoach verder. Hij zag de middenvelder goed ontvangen worden in de Johan Cruijff ArenA.

"De club is ook heel blij dat hij er is, want hij kreeg een heel hartelijk ontvangst", viel de bondscoach van Engeland. op. "Ik weet zeker dat dat ook erg veel voor hem betekent", geeft Southgate aan, die in de toekomst mogelijk nog vaker naar de Johan Cruijff ArenA trekt. De bondscoach zal een keuze moeten maken of hij Henderson wel of niet meeneemt naar het EK in Duitsland. Zijn transfer naar Ajax lijkt de kans op deelname aan het eindtoernooi namens Engeland in ieder geval vergroot te hebben.