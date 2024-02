Jordan Henderson vol ongeloof tegenover Joep Schreuder: ‘Zat hij in het stadion? Oh, wauw’

werd zaterdagavond bij zijn debuut voor Ajax tegen PSV (1-1) bekeken door bondscoach Gareth Southgate van Engeland. De 33-jarige middenvelder wist van tevoren niet dat Southgate speciaal voor hem was afgereisd naar de Johan Cruijff ArenA.

Southgate werkt momenteel met Engeland toe naar het EK van aankomende zomer in Duitsland. De bondscoach maakte in het verleden veelvuldig gebruik van Henderson, maar nadat de middenvelder afgelopen zomer vertrok van Liverpool naar Al-Ettifaq kwam diens binnen positie binnen de nationale ploeg ter discussie te staan.

Dat Henderson nu weer actief is op de Europese velden, vergroot zijn kansen op deelname aan het EK mogelijk. Na de wedstrijd tegen PSV werd hij door verslaggever Joep Schreuder van de NOS geconfronteerd met de aanwezigheid van Southgate in de Johan Cruijff ArenA. “Zat hij in het stadion? Oh, wauw…”, reageerde de middenvelder vol verbazing.

“Ik denk dat hij onder de indruk zal zijn geweest van de sfeer in het stadion en de wedstrijd. Maar het is heel erg leuk om te horen dat hij gekomen is. Hopelijk heeft hij van de wedstrijd genoten”, aldus Henderson, die tot dusver 81 interlands speelde voor Engeland.