Opvallend: Taylor wilde media gedurende gehele EK niet te woord staan

Jong Oranje-middenvelder Kenneth Taylor wilde gedurende het gehele EK Onder 21 geen interviews geven aan de media. Dat meldt NOS-commentator Arman Avsaroglu op Twitter. Waarom Taylor geen interviews wil geven, is niet duidelijk.

Taylor was tijdens het EK Onder 21 voor trainer Erwin van der Looi een van de belangrijke pionnen op het middenveld. Met zijn diepgang kwam de middenvelder van de Amsterdammers vaak in aanvallende posities, maar het zat de 21-jarige speler niet mee in de afronding. Dinsdagavond kwam hij, na eerder twee keer de paal te hebben geraakt, wel tot scoren tegen Georgië. Genoeg voor het halen van de volgende ronde was het niet.

Avsaroglu hoopte de Ajacied na afloop van het duel tegen Georgië te spreken namens de NOS, maar de voetballer wilde geen interviews geven. Gek genoeg wil Taylor dit al het hele toernooi niet doen. Mogelijk heeft de middenvelder van Ajax hier een goede reden voor, maar die is vooralsnog niet bekend.

Mocht Taylor dinsdag wel voor de camera zijn verschenen, was dat in ieder geval met flink wat teleurstelling geweest. Jong Oranje speelde drie keer op rij gelijk in de groepsfase en doordat er té weinig wordt gescoord moet het nu al weer huiswaarts keren. Een dramatische prestatie, want er waren toch een stuk hogere verwachtingen van de formatie van Van der Looi.