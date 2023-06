Oranje-spelers uitgefloten bij opkomst in De Kuip: 'Dit kan toch niet waar zijn?'

De opkomst van het Nederlands elftal in De Kuip is woensdagavond begeleid door een fluitconcert. De spelers werden uitgefloten door de Kroatische aanhang, die in groten getale aanwezig is in het stadion.

Bij Ziggo Sport werden beelden van het eerste deel van de warming-up getoond. "Je zou zeggen dat het een thuiswedstrijd is voor Oranje, maar er zitten ook 14.000 Kroaten op de tribune. Wat krijg je dan als Nederland het veld betreedt? Gewoon een keihard fluitconcert. In de eigen Kuip. Dat is lekker", aldus presentator Wytse van der Goot.

Ruud Gullit werd verrast door het fluitconcert, dat duidelijk hoorbaar was toen de spelers uit de tunnel kwamen. "Ongelooflijk, hè? Ik dacht: dit kan toch niet waar zijn?", aldus de oud-voetballer, die het met een grapje afdeed. "Zitten de Oranje-fans allemaal nog in de kantine of ergens in het zonnetje?"