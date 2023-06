Ruud Gullit benoemt groot nadeel van Cody Gakpo als spits van Oranje

Ruud Gullit is benieuwd hoe de keuze voor Cody Gakpo als spits tegen Kroatië uitpakt. De 24-jarige Gakpo begint in de punt van de aanval omdat Memphis Depay vanwege een blessure niet beschikbaar is.

Gakpo wordt woensdagavond als spits van het Nederlands elftal geflankeerd door Donyell Malen en Xavi Simons. "Hij heeft het goed gedaan op die plek, maar hij komt bijna niet in scoringspositie. Daar komt hij niet omdat hij zo ver terugzakt. Hij moet dan zó veel meters afleggen dat het te lastig is om weer voor de goal te komen. Hij is te veel voetballer", aldus Gullit bij Ziggo Sport.

De oud-voetballer verwacht dat bondscoach Ronald Koeman de aanvaller van Liverpool een vrije rol geeft. "Een echte spits wacht, neemt een bal aan, speelt 'm en wacht rustig af. Maar Gakpo wil zo veel doen, dat is gewoon heel lastig. Het is dan heel moeilijk om topscorer te worden. Daar moet hij gevoel in krijgen. Zijn goals maakte hij vanaf de linkerkant. Daar heeft hij meer vrijheid omdat er dan iemand anders in de spits staat. We moeten kijken op welke manier hij deze rol gaat invullen."