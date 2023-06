Ruud Gullit geeft Ronald Koeman dringend advies: 'Geef hem de tijd, breng hem langzaam'

Ruud Gullit vindt Xavi Simons nog niet rijp genoeg voor een basisplaats bij het Nederlands elftal. De twintigjarige speler van PSV verscheen afgelopen week tegen zowel Kroatië als Italië aan de aftrap, maar maakte geen overtuigende indruk.

Ook in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar werd Simons door Ronald Koeman als basisspeler gebruikt. De keuze van de bondscoach om de PSV'er in Parijs voor de leeuwen te gooien, leek volgens Gullit gebaseerd op sentiment. "Het publiek ziet Xavi graag, hij heeft de publieke opinie mee, wordt gezien als het grootste talent van ons land en is gedeeld topscorer van Nederland geworden. Rafael van der Vaart verkondigt zelfs dat Oranje om Simons heen moet worden gebouwd", begint Gullit in zijn column in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer vindt Simons 'zonder twijfel' een groot talent. "Dat hij bij de selectie van Oranje zit, is prima. Maar hij is niet klaar voor een rol als basisspeler tegen Kroatië, Italië en Frankrijk. Laat staan dat je nu al een team om hem heen moet bouwen", stelt hij. "Het viel trouwens niet te rijmen dat Koeman tegen Italië met Simons op de nummer 10-positie kwam. Terwijl hij een paar dagen eerder verkondigde dat Simons lang niet rijp was voor een rol op die positie bij Nederland. Niet zo vreemd dat het verkeerd afliep. Geef Xavi de tijd, breng hem langzaam."

Het Nederlands elftal gaat door de mislukte finaleronde van de Nations League in crisissfeer de zomerstop in, terwijl in september de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland wachten. "De bondscoach moet juist gaan kiezen voor het beste elftal. Horen daarbij harde keuzes, dan moet hij die nemen. Dat is zijn rol. Ik ben benieuwd of Koeman bij zijn zoektocht komende maanden uitkomt bij nieuwe namen. Misschien namen waar wij met z'n allen nog niet aan hebben gedacht en die als speler wel leiderschapskwaliteiten in het veld bezitten. Dergelijke internationals zijn nodig om met het Nederlands elftal een rol van betekenis te kunnen spelen richting het EK 2024 en op dat toernooi in Duitsland."