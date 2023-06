Sierd de Vos spreekt in minuut 4 verbazing uit over reclame: 'Kijk nou'

Sierd de Vos is in de openingsfase van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Kroatië verrast door een reclame-uiting in De Kuip. Langs de zijlijn waren reclameborden in Chinees schrift te zien.

"Kijk nou, Chinese reclame", sprak De Vos, die namens Ziggo Sport commentaar geeft bij de halve finale in de Nations League, zijn verbazing uit. "Dat kunnen we niet lezen. De meesten niet van ons, althans."

Nieuws zijn Chinese reclame-uitingen bij internationale wedstrijden niet. "Europees voetbal is in China enorm populair, en Aziatische merken willen Europa veroveren", legde professor sportmarketing Wim Lagae tijdens het voorbije EK uit bij het Belgische Radio 1.