Orkun Kökçü en Benfica bereiken mondeling akkoord over megacontract

Alles wijst erop dat Orkun Kökçü aan de slag gaat bij Benfica. De 22-jarige middenvelder heeft volgens 1908.nl een mondeling akkoord bereikt met de kampioen van Portugal. Waar Feyenoord flink kan verdienen aan de verkoop van Kökçü, legt de stap naar de kampioen van Portugal de spelmaker zelf ook geen windeieren.

Kökçü kan bij Benfica volgens De Telegraaf de best betaalde speler worden. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl gaat het om een verdrievoudiging van zijn Feyenoord-salaris. Als de clubs een akkoord bereiken over de transfervoorwaarden, hoeft de aanvoerder van Feyenoord alleen nog maar zijn handtekening onder een meerjarig contract te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Dat Benfica haast maakt in de jacht op Kökçü, heeft te maken met de Engelse belangstelling die er in de Turks international is. Er zijn naar verluidt een hoop clubs uit de Premier League die de middenvelder hoog op het lijstje hebben staan. Onder meer Arsenal, Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur zijn de voorbije tijd genoemd als geïnteresseerde clubs.

Waar Feyenoord een prijskaartje van veertig miljoen euro om de nek van Kökçü heeft gehangen, wil Benfica de middenvelder overnemen voor een bedrag van dertig miljoen euro en een hoog doorverkooppercentage. Mocht Kökçü in de toekomst worden doorverkocht aan een club uit bijvoorbeeld Engeland, Italië of Spanje, dan profiteert Feyenoord daar flink van mee.