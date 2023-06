Orkun Kökçü kan binnen 24 uur transferrecord Feyenoord breken

Orkun Kökçü vervolgt naar alle waarschijnlijkheid zijn carrière bij Benfica. De Portugese club wil volgens De Telegraaf binnen 24 uur een deal forceren en daarmee het transferrecord van Feyenoord breken. De Rotterdammers hebben een prijskaartje van veertig miljoen euro om de nek van de 22-jarige middenvelder gehangen.

Dat bedrag moet hij Feyenoord (uiteindelijk) ook gaan opleveren. Benfica zou in één keer dertig miljoen euro voor Kökçü willen betalen. De Rotterdammers kunnen bovendien rekenen op een hoog doorverkooppercentage. Wordt de middenvelder in de toekomst doorverkocht aan bijvoorbeeld een Engelse, Spaanse of Italiaanse club, dan moet hij Feyenoord nog eens tien of vijftien miljoen euro opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Het is geen geheim dat Benfica al een behoorlijke tijd jaagt op de handtekening van Kökçü. De club van trainer Roger Schmidt hoopt door snel een deal te sluiten andere Europese (top)clubs af te troeven. Kökçü is de voorbije tijd met in verband gebracht met voornamelijk clubs uit de Premier League: onder meer Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Brighton & Hove Albion en Aston Villa.

Mocht Kökçü daadwerkelijk de overstap naar Benfica maken, dan wordt hij de duurste aankoop in de geschiedenis van de Portugese club. Bij Feyenoord stoot de middenvelder Luis Sinisterra van de troon. De Colombiaanse buitenspeler werd een jaar geleden voor 25 miljoen euro verkocht aan Leeds United.