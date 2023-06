Orkun Kökçü wekt ook interesse uit top van de Premier League

De toekomst van Orkun Kökçü ligt mogelijk bij Liverpool. Jacque Talbot van FootballTransfers meldt dat de 22-jarige middenvelder van Feyenoord nog altijd hoog op het lijstje van de Engelse topclub staat. Of Liverpool daadwerkelijk doorpakt, hangt af van wat trainer Jürgen Klopp en technisch directeur Jorg Schmadtke willen.

De interesse van Liverpool voor Kökçü komt niet uit de lucht vallen. De aanvoerder van Feyenoord werd vorige maand ook al in verband gebracht met een transfer naar Anfield. Mocht hij binnenkort daadwerkelijk de overstap naar Liverpool maken, dan wordt hij teamgenoot van Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Laatstgenoemde verruilde in januari de Eredivisie voor de Premier League.

Duidelijk is dat Liverpool naarstig op jacht is naar versterkingen voor het middenveld. Khephren Thuram is een van de spelers die in beeld is bij The Reds. De onderhandelingen met de 22-jarige middenvelder van OGC Nice lijken voorspoedig te verlopen. Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) en Roméo Lavia (Southampton) worden ook genoemd als potentiële versterkingen, terwijl Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) een ander belangrijk doelwit zou zijn.

Liverpool is niet de enige club die belangstelling heeft voor Kökçü. De international van Turkije wordt de laatste dagen vooral gelinkt aan Benfica, de club van trainer Roger Schmidt. De Portugezen maken volgens het Algemeen Dagblad haast in de jacht op Kökçü omdat zij weten dat zij de financiële strijd tegen vermogende clubs als Liverpool niet kunnen winnen.