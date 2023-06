Paris Saint-Germain ontslaat Galtier; deze drie trainers worden genoemd als zijn opvolger

Christophe Galtier is volgens Le Parisien ontslagen als hoofdtrainer van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht neemt al na één seizoen afscheid van de 56-jarige trainer, die beschikte over een contract tot de zomer van 2024. Julian Nagelsmann, Luis Enrique en Xabi Alonso worden genoemd als zijn mogelijke opvolgers.

Galtier zou deze dinsdagochtend van technisch directeur Luis Campos te horen hebben gekregen dat hij zijn spullen kan pakken. Het ontslag van de trainer komt niet uit de lucht vallen. Paris Saint-Germain veroverde dit seizoen weliswaar de Franse titel, maar deed dat met slechts één punt voorsprong op RC Lens. Bovendien werden de Parijzenaars zowel in de Champions League als de Coupe de France al in de achtste finale uitgeschakeld.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is al begonnen. Meerdere namen zingen rond in het Parc des Princes, waarvan drie nadrukkelijk. Nagelsmann, die dit seizoen werd ontslagen bij Bayern München, lijkt de beste papieren te hebben om aan de slag te gaan in de Franse hoofdstad. Ook de namen van Luis Enrique (clubloos) en Xabi Alonso worden door Franse media naar voren geschoven.

Mocht Nagelsmann daadwerkelijk bij PSG aan de slag gaan, dan krijgt hij mogelijk Thierry Henry als rechterhand. De oud-aanvaller was tot voor kort werkzaam bij de nationale bond bij België. Na het mislukte WK werd Henry samen met bondscoach Roberto Martínez aan de kant geschoven. Martínez maakte de overstap naar de nationale ploeg van Portugal, maar nam Henry niet mee.