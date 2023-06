Paris Saint-Germain zwaait Lionel Messi officieel uit met fraaie dankvideo

Paris Saint-Germain heeft het vertrek van Lionel Messi officieel naar buiten gebracht. De superster uit Argentinië laat Parijs na twee seizoenen achter zich en richt zich op een nieuw avontuur. Via de clubkanalen nemen de Parijzenaars op fraaie wijze afscheid van Messi, die wordt bedankt via een mooie video.

Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt voor Messi. De inmiddels 35-jarige Argentijn zou een terugkeer naar FC Barcelona wel zien zitten, maar het is de vraag wat de Catalanen qua financiën kunnen doen. Daarnaast heeft Messi een lucratief aanbod uit de zandbak op zak en wordt hij in verband gebracht met Inter Miami uit de Verenigde Staten.