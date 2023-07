Pascal Jansen kan het niet laten en grapt over interesse in AZ-smaakmaker

AZ-trainer Pascal Jansen kan nu nog wel lachen om de aandacht die er in Italië is voor zijn middenvelder Tijjani Reijnders. De smaakmaker van het afgelopen seizoen in Alkmaar, die zich begin deze maand voor het eerst mocht melden bij het Nederlands elftal, staat naar verluidt in de serieuze belangstelling van AC Milan en verscheen vrijdag zelfs op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport.

Dat is Jansen niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Ik heb het gehoord, ja”, reageert hij voor de camera van ESPN. “Ik hoop dat het een mooie foto was”, gooit hij er zelfs nog even een grap uit. Reijnders was in het voorbije seizoen één van en misschien wel dé grote uitblinker bij AZ. De middenvelder scoorde onder meer in de heenwedstrijd tegen West Ham United in de halve finale van de UEFA Conference League, al kon hij niet voorkomen dat de Londenaren zich alsnog plaatsen voor de finale. Reijnders staat er desondanks goed op in het buitenland. Een transfer naar AC Milan lonkt.

“Ik heb het zo links en rechts wel meegekregen. Tijdens de interlandperiode heb ik nog wel even wat contact gehad met Ti, maar daarna heb ik hem uiteraard laten genieten van zijn vakantie”, zegt Jansen. De oefenmeester blijft er vooralsnog rustig onder, waar het voor zijn ploeg natuurlijk een grote aderlating zou zijn als Reijnders deze zomer vertrekt. “Ik ga ervan uit dat hij zich komende donderdag bij ons meldt en als het anders is, dan hoor ik het wel”, aldus Jansen. De trainer wacht een hete transferperiode. Naast Reijnders lijken ook Milos Kerkez en Jesper Karlsson te vertrekken.

Beukema

Eén speler van wie het vrijwel zeker is dat hij vertrekt, is Sam Beukema. De verdediger kwam twee jaar geleden over van Go Ahead Eagles en speelde zich in het afgelopen seizoen in de kijker van Bologna. De Italiaanse middenmoter is momenteel in gesprek met AZ over een transfer van Beukema. “Volgens mij heeft een Italiaanse club (Jansen bevestigt dat het om Bologna gaat, red.) zich voor hem gemeld en zijn ze aan het kijken of ze eruit kunnen komen. Ik heb vooralsnog geen witte rook uit Max (Huiberts, red.) zijn kantoor zien komen, dus ik wacht het rustig af. Of het een aderlating is als hij vertrekt? Uiteraard. Sam heeft zich de afgelopen twee jaar bij ons uitstekend ontwikkeld. Veel wedstrijden gespeeld, is beter geworden. Een belangrijke speler geworden ook, maar dit is ook onderdeel van onze voetbalwereld.”