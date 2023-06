'Peperdure' Genee, Sneijder en Van der Meijde voor het eerst live te horen met zomerlied

Wilfred Genee, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde hebben deze zomer een hit gelanceerd. De zomertrack 'Een Aperolletje’, geschreven en geproduceerd door Ferdi Bolland, gaat rond en is ook live te boeken. Het trio is voor een fors bedrag in te huren om te spelen, Genee noemde de som van 25.000 euro per optreden van een kwartier, omdat Sneijder er niet om stond te springen. Woensdag heeft het trio wel voor het eerst opgetreden en daar zijn beelden van opgedoken.

Het eerste optreden van Wilfred, Wesley en Andy is een feit! 👏👏



Bron: @AVROTROS#veronicaoffside pic.twitter.com/n9y4avwVeA — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 14, 2023