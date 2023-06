'Peperdure' Xavi Simons verschijnt op radar van Arsenal

Arsenal denkt aan Xavi Simons als mogelijke versterking voor volgend seizoen, zo berichten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. Er zijn een hoop topclubs in Europa die de twintigjarige aanvallende middenvelder van PSV op het lijstje hebben staan. De Londense club is daarvan het meest concreet.

Simons er staat na zijn indrukwekkende eerste seizoen in de Eredivisie internationaal goed op. Hoewel PSV hoopt op een langer verblijf van de Oranje-international, wordt er in het Philips Stadion ook rekening gehouden met zijn vertrek. In het contract van Simons staat een clausule waardoor hij in de zomer voor twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. Andere clubs, zoals Arsenal, zullen daarentegen het volle pond moeten betalen om Simons over te nemen.

PSV kan zodoende een forse transfersom vragen als Arsenal zich daadwerkelijk meldt in het Philips Stadion. De leiding van de Eindhovense zal volgens het Eindhovens Dagblad normaal gesproken alleen akkoord gaan met een bedrag dat een recordtransfer oplevert. Cody Gakpo is op dit moment de houder van het record. Hij vertrek in de winter voor vijftig miljoen euro naar Liverpool.

In Eindhoven willen ze de aanvallende middenvelder het liefst niet kwijt. Er wordt geprobeerd om het contract van Simons op te waarderen en de PSG-clausule eruit te slopen. De vraag is of dat gaat lukken. Champions League-voetbal is een prioriteit voor Simons. Daarvan is hij in Eindhoven alleen verzekerd als PSV de voorrondes overleeft.