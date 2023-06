Pijnlijk weerzien voor Malen bij Oranje: 'Gezegd dat hij beter niets kon zeggen'

Donyell Malen was een van de revelaties van de tweede seizoenshelft in de Bundesliga. De 24-jarige aanvaller greep met Borussia Dortmund op de laatste speeldag echter op dramatische wijze naast de landstitel, die toch weer naar het Bayern München van collega-international Matthijs de Ligt ging. Deze week troffen de twee elkaar weer bij het Nederlands elftal.

Het mislopen van de titel doet nog altijd pijn, zo geeft Malen aan tegenover het ANP. "Dan loop je het veld af en zie je de bloemen en champagne klaarstaan. Dan word je nog verdrietiger", blikt hij terug op de laatste speelronde. Dortmund had die dag aan een overwinning op FSV Mainz 05 genoeg om de landstitel binnen te slepen, maar speelde met 2-2 gelijk. Omdat Bayern wél won bij 1. FC Köln, ging de prijs voor het elfde jaar op rij naar Der Rekordmeister uit Beieren.

En dus was het feest voor De Ligt, die zich deze week goedgemutst bij het Nederlands elftal meldt. "Ik heb hem gezegd dat hij beter niets kon zeggen", aldus Malen. "Het hoort bij de sport, hoe pijnlijk het ook is. En ik kende Matthijs al toen hij negen jaar was. Als er dan toch iemand anders moet winnen, dan hij maar", besluit hij sportief.

Het winnen van de Nations League zou de pijn zeker verzachten, zo geeft Malen aan. "Gelukkig is het seizoen nog niet voorbij. We strijden in de Nations League nog om een prijs. We hebben goede spelers en zijn maar twee duels verwijderd van succes. We gaan ervoor", klinkt het strijdbaar. Afgelopen maart zat de aanvaller na een jaar afwezigheid voor het eerst weer bij de selectie van Ronald Koeman en maakte hij zowel tegen Frankrijk (4-0 verlies) als Gibraltar (3-0 winst) weer minuten in Oranje.