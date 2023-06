Koeman verklapt wat hij in het Spaans tegen Modrić zei

Het Nederlands elftal moest het woensdagavond afleggen tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League (2-4). De ploeg van Ronald Koeman verloor met pijnlijke cijfers van de nummer drie van de wereldranglijst. Luka Modrić speelde, zoals bijna altijd zo het geval is, een fantastische wedstrijd. De 37-jarige middenvelder werd in de voorlaatste minuut van de verlenging naar de kant gehaald, en stuitte in zijn tocht naar de bank op Koeman.

De bondcoach riep de Kroatische sterspeler naar zich toe om hem te feliciteren met de overwinning. Daarnaast gaf Koeman hem een aantal klopjes op de rug. Na afloop reageerde de oefenmeester op het mooie moment en onthult hij wat hij zei. "Ik zei tegen hem in het Spaans: geweldige wedstrijd, gefeliciteerd. Als je 37 bent en je speelt bijna 120 minuten zo goed, zo vast aan de bal, daar hoort applaus bij", waren de woorden van Koeman.