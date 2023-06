PSG gaat tóch niet in zee met Nagelsmann en schakelt door naar verrassende naam

Julian Nagelsmann wordt hoogstwaarschijnlijk toch niet de nieuwe hoofdtrainer van Paris Saint-Germain. Na weken onderhandelen zijn de partijen er niet uitgekomen. Volgens L’Équipe is de club uit de Franse hoofdstad inmiddels doorgeschakeld naar Plan B.

Alles wees er de afgelopen weken op dat Nagelsmann de opvolger van Christophe Galtier bij Paris Saint-Germain zou worden. In Frankrijk werd kortgeleden zelfs gemeld dat de trainer en club een akkoord hadden bereikt over een meerjarige overeenkomst. Dat was iets te voorbarig, blijkt nu.

De zoektocht van Paris Saint-Germain naar een nieuwe trainer duurt zodoende voort. Het is niet ondenkbaar dat de kampioen van Frankrijk alsnog snel een opvolger voor Galtier aanstelt. In het Parc des Princes zou men al zijn doorgeschakeld naar een nieuwe trainer, van wie de naam niet wordt genoemd. De verwachting is dat de komst van deze nog onbekende trainer volgende week al kan worden aangekondigd.

In Spanje wordt beweerd dat het gaat om Thiago Motta, die op dit moment nog trainer is van Bologna en als speler jaren voor Paris Saint-Germain is uitgekomen. Eerder werden ook onder meer José Mourinho, Xabi Alonso en Luis Enrique aan de vacante positie gelinkt.