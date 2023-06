'PSV heeft na koopje Pepi ook de tweede zomeraanwinst op de korrel'

Ricardo Pepi wordt voor zo’n acht miljoen euro als basisbedrag de eerste zomeraanwinst van PSV, maar mogelijk is ook de tweede versterking al bekend. De Eindhovenaren zouden namelijk serieuze belangstelling hebben in Fidel Ambriz. De twintigjarige middenvelder is een optie om Ibrahim Sangaré te vervangen.

Daarmee komt de Mexicaanse afdeling van FOX Sports naar buiten. De controleur staat onder contract bij Club León FC, dat uitkomt in de hoogste afdeling van Mexico. Voor die club speelde hij 77 officiële duels en fungeert daarbij vooral als verdedigende middenvelder, al kan de rechtspoot ook achterin uit de voeten. Hij zou tussen de vier en vijf miljoen euro moeten kosten.

Ambriz maakt indruk in Mexico, want hij werd recentelijk gekozen tot het grootste talent van de CONCACAF Champions League, dat uiteindelijk werd gewonnen door Club León. Niet alleen PSV heeft belangstelling in zijn diensten, ook Sevilla zou de voetballer – die een contract heeft tot 2024, al wil zijn werkgever graag verlengen – in het vizier hebben gekregen. In Eindhoven moet hij Sangaré mogelijk gaan vervangen, die normaliter bezig is aan zijn laatste weken als PSV’er. Ook Érick Gutiérrez zal vermoedelijk vertrekken in de zomer.

Laag basisbedrag Pepi

Verder kwam het Eindhovens Dagblad met details over de Pepi-deal naar buiten. PSV betaalt minder geld dan gedacht: het basisbedrag bedraagt ‘slechts’ acht miljoen euro als basissom, dat met bonussen wel kan oplopen tot negen miljoen euro. “Lukt het PSV om grote successen te boeken én draagt Pepi daar in grote mate aan bij, dan is het bedrag 10 miljoen euro”, schrijft het ED. Ook heeft FC Augsburg een doorverkooppercentage over de winst van de transfer bedongen: die ligt tussen de tien en twintig procent, waarbij die vermoedelijk aan de bovenkant zit.