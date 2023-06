PSV kan verderkijken: 'Dolberg op het punt om verrassende overstap af te ronden'

PSV lijkt naast een vermeend transfertarget van de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz te gaan grijpen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws staat de Deen op het punt om een contract te gaan tekenen bij Anderlecht, dat bovendien zou mogen spreken van een koopje.

De krant schrijft dat de onderhandelingen tussen Paars-Wit en het kamp-Dolberg 'in een stroomversnelling' zitten. De transfersom die de Belgen neertellen is bovendien opvallend laag. Het Franse OGC Nice, de huidige werkgever van de spits, zou een bedrag van 4,5 miljoen euro voor hem ontvangen.

Artikel gaat verder onder video

Dolberg stond sinds 2019 onder contract in Nice, dat de spits voor ruim 20 miljoen euro overnam van Ajax. Na een aardig eerste seizoen, waarin de Deen met elf doelpunten bijdroeg aan de vijfde plaats, volgden echter twee 'mindere' seizoenen. Daarin scoorde hij telkens het magere aantal van zes keer, waarna Nice afgelopen seizoen besloot dat een verhuur de beste optie zou zijn. Achtereenvolgens kwam Dolberg vervolgens uit voor Sevilla en na de winterstop TSG Hoffenheim.

In het seizoen 2016-17 debuteerde Dolberg in het shirt van Ajax in het profvoetbal. In die jaargang was het in 29 wedstrijden in de Eredivisie meteen zestien keer raak voor de koele spits, die bovendien zes keer scoorde in de Europa League. Daarin reikte het elftal, getraind door Bosz, verrassend tot de finale, waarin het Manchester United van José Mourinho met 2-0 te sterk bleek.