Bosz heeft 'stevige gesprekken' met PSV na eisenpakket, naam Dolberg valt

Peter Bosz heeft een flink aantal noten op zijn zang bij PSV. Over een groot aantal onderwerpen zit de oefenmeester op één lijn met de clubleiding van PSV, maar over de spelersgroep voor het komende seizoen heeft de coach een flink aantal wensen, waardoor er vooralsnog geen groen licht is over een akkoord.

Daarover bericht het Eindhovens Dagblad dinsdagochtend, dat spreekt over ‘stevige gesprekken’. Dat ligt echter niet aan exorbitante salariseisen van Bosz, het feit dat hij een aantal mensen wil meenemen in zijn technische staf of het meerjarige contract dat PSV aan hem wil geven. Ook is er vertrouwen vanuit Earnest Stewart en Marcel Brands, maar over de invulling van de selectie wordt nog wel een aantal harde noten gekraakt.

Artikel gaat verder onder video

“Bosz wil naar verluidt bepaalde garanties over de spelersgroep van PSV en zet als trainer uiteraard hoog in. Hij is zeer ambitieus en wil met PSV de titel pakken én de Champions League in, zo klinkt door”, schrijft het ED over de onderhandelingen tussen de coach en de nummer twee van de Eredivisie.

Daarbij wordt onder meer gesproken over het scenario van een vertrek van Xavi Simons en over de komst van een concurrent voor Luuk de Jong. Daarbij is volgens de regionale ochtendkrant ‘de naam van Kasper Dolberg denkbaar’. Maar behalve een extra spits moet er volgens het ED ook een tweede keeper, rechtsback, twee centrale verdedigers, twee middenvelders en een linksbuiten komen.

“Daarbij is gerekend met verwachte transfers (bijvoorbeeld van Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez), een aantal spelers die PSV zou kunnen doorselecteren (Ramalho, Mwene) en een aantal andere vertrekkers (Branthwaite, Silva, Hazard)”, maakt het ED wel een voorbehoud over de transferstrategie. Als daarover een ei gelegd kan worden, dan lijkt er voor Bosz niets meer in de weg te staan om naar PSV te komen.