'Buitenkansjes op de transfermarkt? Twee voormalig Ajax-spitsen'

Kasper Dolberg (25) heeft ook bij TSG 1899 Hoffenheim geen onuitwisbare indruk gemaakt. De Deense spits werd het laatste half jaar gehuurd van OGC Nice, maar twee doelpunten in veertien officiële duels waren voor de Duitse club niet genoeg om de koopoptie in de verbintenis te lichten.

Mede door een hoofdblessure kwam Dolberg niet compleet uit de verf in Duitsland, waar hij zich met 1899 Hoffenheim wel recentelijk definitief veilig voetbalde. Op de clubsite bevestigt technisch directeur Alexander Rosen wel dat het zeker niet verder gaat met Dolberg na het huidige seizoen. “Door zijn hoofdblessure heeft hij geen grote impact kunnen maken in het seizoen dat succesvol afgelopen is”, aldus Rosen.

In Frankrijk is hij er wederom niet in geslaagd om de twijfel rondom zijn persoon weg te halen en hetzelfde gold voor zijn eerdere verhuurperiode in Spanje bij Sevilla. Met een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2024 lijkt een permanente transfer een serieuze optie, anders loopt hij een jaar later transfervrij de deur uit bij OGC Nice.

Sierhuis mag weg

Dolberg is niet de enige oud-Ajacied die in de komende zomer vermoedelijk een transfer kan maken, want ook Kaj Sierhuis heeft een verbintenis tot de zomer van 2025. De spits die de laatste jaren volop met blessureleed kampte, mag volgens het doorgaans goed ingevoerde L’Équipe een permanente transfer maken. Er zouden meerdere clubs uit het Championship zich hebben gemeld voor de Nederlander, die drie doelpunten maakte en twee assists gaf in 46 officiële wedstrijden. Stade Reims hoopt nog iets terug te krijgen van de vier miljoen euro die het destijds betaalde aan Ajax.