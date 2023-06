PSV opgelet: 'OGC Nice maakt vraagprijs voor Kasper Dolberg bekend'

OGC Nice is bereid om te luisteren naar clubs met interesse in Kasper Dolberg, zo meldt Foot Mercato. De Ligue 1-club zou vijf tot zeven miljoen euro willen overhouden aan een vertrek van de spits, die in de belangstelling staat van onder meer PSV.

Dinsdag meldde het Eindhovens Dagblad dat 'de naam van Kasper Dolberg denkbaar' is, in de zoektocht naar een concurrent voor Luuk de Jong. Volgens Foot Mercato is de interesse nog wel wat concreter, maar is er ook belangstelling uit Duitsland, België, Denemarken en de Engelse Championship.

De inmiddels 25-jarige Dolberg kwam in 2019 voor 20,5 miljoen euro over van Ajax en heeft een contract tot medio 2024 bij Nice. Hij werd in zijn eerste seizoen verkozen tot Speler van het Jaar, nadat hij elf doelpunten maakte en de club op een verdienstelijke vijfde plek eindigde. Daarna haalde Dolberg dat niveau niet meer.

Na twee seizoenen met ieder zes doelpunten werd hij dit seizoen verhuurd een Sevilla (eerste seizoenshelft) en TSG Hoffenheim (tweede seizoenshelft). Die beide verhuurperiodes bleken ook geen groot succes. Nice lijkt geen toekomst meer te zien voor de Deen en is daarom bereid om een groot verlies op hem te incasseren.