PSV lijkt niet onder indruk van verhaal dat Ajax geïnteresseerd is in Sambo

Het verhaal dat Ajax geïnteresseerd is in Shurandy Sambo lijkt volgens het Eindhovens Dagblad weinig indruk te maken op PSV. De Eindhovenaren steken hun energie liever in andere zaken, zoals het afronden van de komst van Noa Lang en Ricardo Pepi.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin kwam vorige week vrijdag met de primeur dat Ajax zijn zinnen heeft gezet op de komst van Sambo, die het voorbije seizoen met Maurice Steijn heeft samengewerkt bij Sparta Rotterdam. Daarna werd ook duidelijk dat de rechtervleugelverdediger in beeld is bij AZ, AFC Bournemouth en Stade Rennais.

Ajax zou nog geen bod hebben uitgebracht op Sambo, die nog voor één jaar vastligt bij PSV. De transferperikelen rond de verdediger zijn afgelopen weekend stilgevallen. Sambo werd zaterdag - als vervanger van de geblesseerd geraakte Sepp van den Berg - opgeroepen voor Jong Oranje, dat woensdag aan het EK in Georgië en Roemenië begint.

Het is niet bekend wat PSV vraagt voor Sambo. 'Buitenlandse clubs hoeven normaal gesproken minder af te tikken dan de concurrent van PSV', schrijft het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hopen zelf deze week stappen te zetten met Lang en Pepi. Waar Club Brugge aanvankelijk een vraagprijs van 15 miljoen euro hanteerde voor Lang, beweren bronnen rond de 24-jarige aanvaller dat dat bedraag omlaag kan.