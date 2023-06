PSV loopt tegen te stevige vraagprijs Club Brugge aan voor Noa Lang

PSV heeft met Ricardo Pepi de eerste zomeraanwinst binnen, maar daar zal het niet bij gaan blijven. De Eindhovenaren willen de selectie nog meer gaan versterken en zijn nog op zoek naar een sterke linksbuiten. Voor die plek wordt Noa Lang genoemd, maar de vraag is of hij haalbaar is.

PSV-watcher Rik Elfrink schrijft in zijn analyse voor het Eindhovens Dagblad dat PSV nog veel plannen heeft op de transfermarkt, maar er daarvoor ook eerst spelers zouden moeten vertrekken. Erick Gutierrez vertrekt snel uit het Philips Stadion, maar er komt naar alle waarschijnlijkheid ook snel een einde aan het dienstverband van Ibrahim Sangaré in Eindhoven.

Daarnaast wil PSV een linksbuiten gaan vastleggen en voor die positie is Noa Lang in beeld. Het lijkt voor de Brabantse club echter steeds lastiger te worden om de international van het Nederlands elftal te gaan vastleggen. "Op dit moment moet hij (Lang, red.) naar schatting tussen de 13 en 15 miljoen euro kosten en dat is waarschijnlijk wat te veel van het goede", schrijft Elfrink.

Dat de hoogte van de transfersom PSV te gortig is valt ook te verklaren door de komst van Pepi, want voor de Amerikaanse spits van Augsburg moet volgens Elfrink ook acht miljoen euro worden neergelegd, waar nog eventuele bonussen bij bovenop kunnen komen.