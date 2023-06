'PSV moet met transfers aan de bak voor Bosz: vertrekkers genoemd'

PSV-trainer Peter Bosz moet er nog altijd rekening mee houden dat er meer spelers vertrekken in deze zomer dan huurlingen Fábio Silva, Jarrad Branthwaite, Thorgan Hazard en Sávio alleen. In verschillende linies staat er namelijk nog het een en ander te gebeuren.

Het Eindhovens Dagblad maakt de balans op in alle linies van PSV en komt tot duidelijke conclusies. Op het middenveld is er versterking nodig voor de Eindhovenaren. “Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré vertrekken zoals het er nu naar uitziet namelijk allebei”, schrijft de regionale ochtendkrant over het middenveld, waar verder onder anderen Guus Til, Joey Veerman en Xavi Simons opties zijn. Voor laatstgenoemde geldt echter dat er nog altijd onduidelijkheid is over zijn toekomst zolang er een terugkoopoptie voor hem in de lucht hangt.

Achterin is er een overvloed aan hoeveelheid spelers, maar kwalitatief houdt de selectie voor Bosz nog niet over. “Berichten dat Ramalho in de belangstelling van Celta de Vigo zou staan, worden vooralsnog niet bevestigd. Wel is het logisch dat hij een van de spelers is die voor een vertrek in aanmerking komt”, weet het ED. Als Joël Drommel geen eerste keuze wordt, dan lijkt ook hij te gaan vertrekken. Voor de talentvolle Isaac Babadi is veel belangstelling uit het buitenland, maar vooralsnog sluit hij eerst aan bij de A-selectie. Jensen Selt tekende zondag wel officieel bij Sunderland.

Inkomende transfers

Anders dan Feyenoord en Ajax deed PSV nog geen enkele inkomende transfer voor het nieuwe seizoen. De verhuurde Timo Baumgartl, Shurandy Sambo, Fredrik Oppegard en Yorbe Vertessen keren terug. Qua inkomende transfers moet er naast de aanstaande komt van Ricardo Pepi in elk geval nog een middenvelder bij, twee kwalitatieve aanwinsten achterin en bij een vertrek van Drommel een nieuwe tweede keeper, zo schetst het ED.