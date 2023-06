PSV-talent Xavi Simons op vakantie met opmerkelijke trainingspartner

Xavi Simons brengt zijn vakantie momenteel door met Tyjani Beztati. De kickbokser bereidt zich momenteel voor op Glory 87, waar hij zijn titel gaat verdedigen tegen de Japanner Kaito Ono. Op 19 augustus staat voor hem het gevecht gepland in Ahoy, maar momenteel vertoeft hij nog in de Dominicaanse Republiek samen met het PSV-talent.

“Zijn broer is mijn beste vriend en onze families kennen elkaar al van vroeger”, licht Beztati zijn opvallende vakantiegenoot toe in De Telegraaf. “Onze moeders zaten al bij elkaar op school. Als onze schema’s het toelaten, trainen we met elkaar. Dat kan soms, bijvoorbeeld in pre season. Dan gaan we naar Spanje toe, naar het dorp waar zij opgroeiden, Rojales.”

Heel soms is er in het seizoen ook even ruimte om met elkaar te trainen, vertelt Beztati. “Voordat hij zich moest melden bij Oranje, hebben we daar ook een week geknald om fit te blijven nadat hij klaar was bij PSV. Dat doen we meestal twee keer per jaar”, aldus de Glory-vechter, die komende week met zijn trainer en teamgenoten naar Suriname vertrekt voor een trainingskamp.

Alles om te vlammen in augustus in Ahoy, waar mogelijkerwijs Xavi Simons ook van de partij zal zijn. “Als hij geen wedstrijd heeft, is hij er honderd procent bij”, stelt Beztati over de PSV’er. “Ik heb echt zin om weer in Ahoy te staan. ik heb daar heel vaak gevochten en eigenlijk alles gewonnen. Ik heb zin om de Nederlandse fans weer echt waar voor hun geld te geven.”