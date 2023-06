'PSV ziet bepalende middenvelder toch niet vertrekken naar Paris Saint-Germain'

Ibrahim Sangaré gaat deze zomer niet naar Paris Saint-Germain. De Franse club had een akkoord met de middenvelder, maar om niet-sportieve redenen zouden de Parijzenaren zich hebben teruggetrokken en is de deal afgeketst. De PSV’er mag deze zomer vertrekken bij een acceptabel bod.

Het Franse Sports Zone meldde in mei een akkoord tussen Sangaré en PSG. Luís Campos, die het transferbeleid van de Parijse club bepaalt, bleek gecharmeerd te zijn van de Ivoriaan, maar volgens de Franse journalist Achille Ash trekt de Franse kampioen zich toch terug.

Artikel gaat verder onder video

Een overstap naar PSG was ook nog niet zeker, want het ging om een principeakkoord tussen de speler en de club. Uiteindelijk moest PSV nog het laatste woord geven, maar dat is uiteindelijk niet meer nodig.

De kans dat Sangaré PSV alsnog gaat verlaten is vrij groot. De middenvelder stond vorige zomer ook nog in de belangstelling van Chelsea, maar op de laatste dag van de transferperiode werd een overgang geblokkeerd.