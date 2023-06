'PSV'er met transferwens gaat toch gesprek met Bosz aan'

Érick Gutiérrez gaf eerder in een interview aan heel graag te willen vertrekken bij PSV, maar de Mexicaan is nog altijd in beeld en gaat met de nieuwe trainer Peter Bosz in gesprek. De Eindhovenaren moeten de middenvelder proberen te behouden, want het is nog allerminst zeker dat Stijn Spierings naar Eindhoven komt.

In een interview gaf Gutí een tijdje terug aan dat hij graag weg wilde uit Eindhoven. “Ik schaam me voor mijn kinderen als ik op de bank zit”, zei de Mexicaan bij Trouw. “Nul minuten spelen, vijf minuten invallen. En dan kom je thuis en probeer je toch blij te zijn. Maar je kinderen komen op een leeftijd dat ze het merken als je triest bent.”

Door de komst van Bosz kan het zo zijn dat er misschien wat panelen zijn verschoven, meldt het Eindhovens Dagblad. Gutí kan voor een nieuwe kans gaan en als de trainer het in hem ziet zitten, is er toch een sprankje hoop voor de PSV-fans.

PSV wil met Spierings het gat opvullen, maar het wordt toch lastig om de Nederlander te overtuigen. Volgens Voetbal International is RC Lens, uitkomend in de Champions League, geïnteresseerd in de ex-speler van onder meer Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Ook andere ploegen uit Spanje, Frankrijk en Italië hebben interesse.