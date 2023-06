Quincy Promes moet Ajax miljoenenbedrag betalen bij onherroepelijke veroordeling

Zodra Quincy Promes daadwerkelijk in de Nederlandse gevangenis belandt, kan zijn voormalige werkgever Ajax een miljoenenbedrag bij hem opeisen. Dat zou het gevolg zijn van een bepaling in het contract dat Ajax sloot met Promes' huidige werkgever Spartak Moskou.

Op het moment dat de Amsterdammers Promes in de winter van 2021 terug lieten keren naar de Russische club, speelde de mogelijke veroordeling van de 31-jarige aanvaller op de achtergrond al mee. Ajax en Spartak kwamen daarom overeen dat de transfersom van 8,5 miljoen euro in termijnen betaald zou worden. De laatste 1,25 miljoen euro zou nog dit jaar binnen moeten komen in Amsterdam, schrijft het Algemeen Dagblad.

In een aanvullende bepaling in het contract staat echter dat Spartak de betalingen stop kan zetten als Promes onherroepelijk veroordeeld wordt. Tegen de anderhalf jaar cel die de oud-international maandag uitgesproken kreeg, ging zijn advocaat direct in beroep. Mocht ook daarin de celstraf blijven staan, dan treedt mogelijk bovenstaande clausule in werking. Ajax hoeft in dat geval echter niet te fluiten naar het resterende bedrag. "In dat geval kan Ajax bij Promes zelf aankloppen voor het restant, zo is vastgelegd", schrijft het AD.

De kans dat Promes op korte termijn de gevangenis ingaat lijkt echter klein. Sowieso zal het hoger beroep een aantal maanden in beslag nemen, zo verwacht de krant. Bovendien lijkt Promes niet van plan uit eigen beweging naar Nederland te komen. Tijdens alle zittingen die leidden tot zijn veroordeling schitterde hij door afwezigheid.