Quinten Timber doet opvallende uitspraak na desastreuze overtreding tegen Portugal

Quinten Timber mist door een schorsing de afsluitende groepswedstrijd van Jong Oranje op het EK. De 22-jarige middenvelder kreeg zaterdagavond een gele kaart en baalt daar stevig van. Niet in de laatste plaats omdat Timber vindt dat de kaart onterecht werd gegeven.

Timber werd in de 27ste minuut van de wedstrijd tegen Jong Portugal (1-1) op de bon geslingerd nadat hij een overtreding maakte op Nuno Tavares. Ruim een kwartier later zat voor de speler van Feyenoord de wedstrijd erop; bondscoach Erwin van de Looi nam geen risico en besloot Timber in de rust te vervangen door Wouter Burger.

Na afloop werd Timber voor de camera van de NOS gevraagd zijn licht te laten schijnen over de overtreding, die volgens de verslaggever 'randje geel, randje rood' was. "Randje geel, randje rood zelfs", herhaalde een zichtbaar verbaasde Timber de woorden van de verslaggever. "Ik vond het geen geel, maar ik moet het nog terugzien. Tijdens de wedstrijd vond ik het in elk geval geen geel. Dus als jij het zegt, dan is het zo."

Zonder Timber zal Jong Oranje zich dinsdagavond tegen Jong Georgië proberen te plaatsen voor de knock-outfase van het EK. "Het is heel vervelend dat ik er niet bij ben. Voor mezelf, maar ook voor het team. Ik heb er alle vertrouwen in dat de jongens de klus gaan klaren. Hoe ik het team nog kan helpen? Door het team volledig te steunen in de voorbereiding naar de wedstrijd."