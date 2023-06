Rik Elfrink komt met uitstekend nieuws over achttienjarige Jason van Duiven

Goed nieuws voor Jong PSV-spits Jason van Duiven. De achttienjarige aanvaller, vorig seizoen goed voor vijftien goals in 34 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden, is door Peter Bosz overgeheveld naar de A-selectie. Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink zondagavond op zijn Twitter.

De journalist weet dat Van Duiven voorlopig mee zal doen met de A-selectie. Hoe lang de talentvolle spits mag blijven meedoen, is onbekend. Bronnen rondom Jong PSV-speler Isaac Babadi bevestigen dat ook hij binnenkort gaat aansluiten bij PSV 1. Dat meldt het Eindhovens Dagblad, die ook weten dat Mohamed Nassoh en Emmanuel van de Blaak mogelijk worden doorgeschoven naar de hoofdmacht.

Van Duiven gaat de concurrentiestrijd aan met de ervaren Luuk de Jong. Daarnaast is de kans groot dat PSV de komende dagen zaken gaat doen met Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits, die vorig seizoen indruk maakte bij het gedegradeerde FC Groningen, gaat naar alle waarschijnlijkheid overkomen van FC Augsburg. PSV betaald naar verluidt zo’n negen miljoen euro voor de spits.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder vandaag wat de stand van zaken is bij PSV. De regionale ochtendkrant schreef dat Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré waarschijnlijk gaan vertrekken. Ook is de toekomst van Xavi Simons nog uiterst onzeker. André Ramalho schijnt in de belangstelling te staan van het Spaanse Celta de Vigo en Joël Drommel vertrekt als hij geen eerste doelman wordt.