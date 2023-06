'Roma vindt negen miljoen te gortig: Wijnaldum staat voor terugkeer bij PSG'

Georginio Wijnaldum staat voor een terugkeer bij zijn eigenlijke werkgever Paris Saint-Germain. Volgens Sky Sport Italia heeft AS Roma, de club die hem dit seizoen huurt van de Parijzenaars, besloten de koopoptie in zijn huurcontract niet te gaan lichten.

De verliezend finalist van de Europa League kan de Nederlandse middenvelder deze zomer voor een bedrag van 9 miljoen euro overnemen van de Franse kampioen. Volgens het Italiaanse medium is de club echter niet van plan dat bedrag neer te leggen voor de 32-jarige Oranje-international.

Afgelopen zomer kwam Wijnaldum goedgemutst aan in Rome. Na een matig debuutseizoen in de Franse hoofdstad, waarin hij geen vaste basisplaats wist te veroveren, lonkte een jaar met volop speeltijd. Een gebroken scheenbeen, in augustus opgelopen op de training van Roma, hield de oud-Feyenoorder echter tot begin februari aan de kant.

Daarna was Wijnaldum regelmatig basisspeler in het elftal van José Mourinho, waarmee hij ten koste van Feyenoord de finale van de Europa League bereikte. In de verloren eindstrijd tegen Sevilla viel hij twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in voor de geblesseerde Paulo Dybala. Het contract van Wijnaldum bij PSG loopt nog door tot medio 2024. De kans lijkt dan ook aanwezig dat de club hem komende zomer alsnog gaat verkopen.