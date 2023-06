Ron Jans maakt tongen los met afscheidsspeech: 'Zei hij dat nou echt over Jan Streuer?'

Ron Jans heeft zijn gewenste afscheid gekregen bij FC Twente. De afzwaaiende trainer loodste de club naar de tweede voorronde van de Conference League via een 1-0 zege op Sparta Rotterdam. Na afloop gaf Jans een levendige afscheidsspeech, die tot de nodige reacties op sociale media leidde.

Jans richtte zich onder meer tot zijn staf. "Vroeger had je misschien iemand met een waterzak of deed je dat zelf nog. Dat was het wel zo'n beetje, maar daarna kwam er een assistent-trainer bij, een verzorger, een fysiotherapeut, een dokter, een videoanalist en nog een stuk of tien. Het is niet makkelijk als trainer om die allemaal binnen boord te houden, maar geweldig bedankt. Met z'n allen, Team Jans, geweldig gedaan", zei hij.

Jans bedankte zijn familie op de tribune en vroeg om een applausje voor zijn kleindochter Mata. "We hebben drie jaar in De Lutte gewoond en dat kan ik iedereen aanbevelen. Daar wonen alleen maar leuke Tukkers, alleen maar leuke mensen. En dan ga je het liefst in het weekend naar De Grolsch Veste. Met jullie, ik ga dat zo missen. Geweldig bedankt."