Ronald Koeman geeft belangrijke reden voor keuze voor Andries Noppert bij Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft uitleg gegeven bij de opmerkelijke uitverkiezing van Andries Noppert voor het Nederlands elftal. De doelman van sc Heerenveen stond namelijk lange tijd aan de kant vanwege een blessure. Inmiddels is Noppert een aantal weken fit en dus besloot Koeman hem op te roepen.

Noppert groeide onder Louis van Gaal verrassend uit tot eerste doelman. Koeman vindt daarom dat hij ook onder hem een kans heeft verdiend. "Ik had hem al via FaceTime gesproken op het moment dat we de definitieve selectie bekend maakten", vertelt Koeman in gesprek met de kanalen van OnsOranje. "Vanaf het moment dat ik bondscoach werd, was hij een van de keepers die wij in ons hoofd hadden. Ook omdat hij een zeer goed WK heeft gespeeld. Maar hij raakte geblesseerd en is er een hele tijd uit geweest."

Opvallend is wel dan Noppert, die onder meer Jasper Cillessen uit de selectie houdt, na het WK amper nog wedstrijden heeft gekeept. Koeman vindt het echter voldoende voor een plekje bij Oranje. "Wij vonden dat hij klaar was voor een plaatsje bij het Nederlands elftal. Hij heeft een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gespeeld en het tweeluik met FC Twente in de play-offs. Daarom is hij weer redelijk vol in het ritme. Toen hebben we gezegd dat we hem gingen selecteren, we willen hem van dichtbij zien."

Koeman zag de afgelopend dagen in Zeist ook een andere belangrijke reden om Noppert bij de groep te hebben. De goalie besloot zich, ondanks dat hij eigenlijk nog vrij had, maandag al te melden bij Koeman. "Het is een open gozer die zich heel gemakkelijk in de groep beweegt", vertelt de bondscoach over de lange sluitpost. "Dat is niet alleen Andries, maar de gehele groep. De groep is leuk met elkaar, nieuwe spelers voelen zich meteen welkom. Vroeger werd je echt nog een beetje getest."