Ronald Koeman verbaasd over Maurice Steijn bij Ajax: 'Niet raar, wel interessant'

Bondscoach Ronald Koeman is ingegaan op het nieuws dat Maurice Steijn de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. Koeman snapt waar de scepsis van een deel van de Amsterdamse aanhang vandaan komt, maar is toch overwegend positief over de trainer die Sparta dit seizoen naar de zesde plaats in de Eredivisie wist te leiden.

Tegenover de NOS reageert Koeman voor het eerst op de verrassende berichten uit Amsterdam. Ajax leek immers in zee te zullen gaan met een buitenlandse trainer: zowel Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt) als Kasper Hjulmand (Denemarken) werd nadrukkelijk genoemd. Beiden bleken echter niet haalbaar, waarna directeur voetbalzaken Sven Mislintat vriend en vijand verbaasde toen hij doorschakelde naar Steijn.

"Ik was wel verrast ja", geeft Koeman toe. "Ik vind het niet raar, wel interessant", vervolgt de keuzeheer van het Nederlands elftal. "Als je het nieuws had gevolgd, had ik wat Ajax betreft niets over Maurice Steijn gelezen. Wel over buitenlandse trainers", aldus Koeman. Eerder op de dinsdag toonde ook VI's Freek Jansen zich al verbaasd over het feit dat de naam van Steijn nog niet was uitgelekt, terwijl Mislintat al een maand geleden een eerste gesprek met de trainer van Sparta zou hebben gevoerd.

Koeman begrijpt waarom niet elke Ajax-supporter staat te springen om de komst van Steijn, die komende woensdag gepresenteerd lijkt te gaan worden in de Johan Cruijff Arena. "Er zouden vraagtekens kunnen zijn over zijn ervaring bij een topclub", stipt Koeman aan. "Maar ik denk uiteindelijk dat Maurice Steijn capabel is om deze job goed te doen. Ik weet ook dat het een heel moeilijke job is om te doen bij deze club, Ajax", spreekt de ervaringsdeskundige die aan het begin van deze eeuw twee keer kampioen werd met de Amsterdammers. "Maar ik gun hem het allerbeste van de wereld", besluit Koeman.