Rotterdammers nemen het op voor bekritiseerde Bijlow: 'Dat is weer typisch Nederlands'

Justin Bijlow werd afgelopen interlands door Ronald Koeman aangewezen als eerste doelman. De Feyenoord-keeper maakte daarin, volgens verschillende analisten, niet de beste indruk. Bij RTV Rijnmond zijn ze het hier echter niet mee eens, en oud-goalies Joop Hiele en Bas van Noortwijk nemen het op voor de 25-jarige Rotterdammer.

“Hij heeft betere wedstrijden gehad. Zowel bij Feyenoord als Oranje”, begint Hiele. “Uiteraard ben je ook afhankelijk van wat er voor je gebeurt, maar daar heb je als keeper ook een rol in middels coaching. Dat kunnen wij niet verstaan of zien, dus ook niet over oordelen”, gaat de oud-Feyenoorder verder.

Van Noortwijk is het eens met de inbreng van Hiele. “Ik denk niet dat hij op zijn gemakt stond. Het zag er verdedigend gewoon niet goed uit, klaar. Het is heel makkelijk om dan alles weer op een keeper af te schuiven, dat is typisch Nederlands. Maar als je kritiek hebt, moet je naar het geheel kijken”, sprak de oud-keeper van onder meer FC Utrecht en Sparta.

Bijlow kreeg in totaal zeven goals tegen in twee duels. “Maar je bent als keeper ook afhankelijk van je verdedigers. Als je weet dat die gasten kort zitten of naar voren verdedigen, wordt het voor een keeper ook makkelijker. De Italiaanse aanvallers kregen alle tijd om een beslissing te nemen”, stelt Van Noortwijk, die het derde doelpunt van de Italianen niet op de conto schuift van Bijlow. Hij vindt dat Virgil van Dijk ‘onbeholpen’ naar achter liep. “De hoeken van het doel worden daardoor steeds groter, dat is voor een keeper echt vervelend.”