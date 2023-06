Santiago Giménez sluit Feyenoord-vertrek niet uit: 'Ooit kun je geen nee zeggen, dat weet je'

Santiago Giménez kende afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in de voetbalwereld en staat vanzelfsprekend in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Eerder werd gemeld dat ‘het idee’ is dat Giménez nog een jaar bij Feyenoord blijft, maar na een interview met Mexicaanse TV Azteca lijkt het erop dat de spits zijn definitieve keuze nog niet gemaakt heeft.

Giménez krijgt bijna dagelijks de vraag waar zijn toekomst ligt. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat de toekomst onbepaald is”, vertelt de Mexicaan. “We geloven dat het voor mij het beste is om bij Feyenoord te blijven, maar er zijn kansen waar je geen nee tegen kan zeggen en dat weet je. Er kan van alles gebeuren in het voetbal”, gaat Giménez verder.

De 22-jarige aanvalsleider had afgelopen jaar een ontzettend groot aandeel in het kampioenschap van Feyenoord. Mede dankzij hem mogen de Rotterdammers zich komend seizoen melden in de Champions League. “Het is een droom die ik leef. Sinds ik aankwam in Europa is alles heel snel gegaan en ik ben God dankbaar dat hij me deze momenten laat beleven”, vertelt Giménez. “Beetje bij beetje worden dromen vervuld en dat is het mooie van het leven.”

In de afgelopen tijd werd Giménez in verband gebracht met verschillende grootmachten uit Europa. In eerste instantie werden AC Milan, SS Lazio en Juventus genoemd, waar later ook Atlético Madrid geïnteresseerd bleek te zijn. De zaakwaarnemer van Giménez reageerde al eerder op de geruchten. “Het idee is dat hij in ieder geval nog een seizoen in Nederland blijft.”