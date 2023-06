Seizoensopening met perspectief voor Erik ten Hag bij Manchester United

Erik ten Hag heeft een relatief eenvoudig openingsprogramma in de Premier League. Het seizoen wordt geopend met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, gevolgd door een uitduel bij Tottenham Hotspur en ontmoetingen met Nottingham Forest en Arsenal in de eerste weken.

Daarmee is de start niet de allerzwaarste, maar ook niet eenvoudig voor de interlandbreak. Na de wedstrijden van de nationale teams is het wel iets gemakkelijker, want dan wacht achtereenvolgend Brighton & Hove Albion, Burnley, Crystal Palace, Brentford en Sheffield United. Daarmee zijn de eerste negen wedstrijden relatief eenvoudig voor The Red Devils, die daarna op 28 oktober 2023 tegen Manchester City spelen.

Vervolgens wacht er met Fulham, Luton Town, Everton en Newcastle United weer een relatief iets simpeler programma, om op 6 december tegenover Chelsea te staan. Twee weken later wacht de zware uitwedstrijd op Anfield, waar Ten Hag met zijn elftal dit seizoen met liefst 7-0 (!) verloor. Daardoor worden de wedstrijden in december, traditioneel toch al overvol in Engeland, zwaar voor Ten Hag en zijn manschappen.

Kompany versus Guardiola

Verder is het pikant dat uitgerekend Vincent Kompany in zijn eerste wedstrijd in de Premier League met Burnley tegenover zijn oude leermeester Pep Guardiola van Manchester City staat. Op vrijdag 11 augustus openen zij het nieuwe Premier League-seizoen. Voor Mauricio Pochettino wacht met Liverpool-thuis direct een heel zwaar debuut in de Premier League me Chelsea.