Simons weet waar hij aan toe is na persconferentie Koeman, bondscoach bespreekt kwesties Wijnaldum en Noppert

Xavi Simons kende dit seizoen zijn grote doorbraak in de voetballerij. De pas twintigjarige PSV’er werd gedeeld topscorer van de Eredivisie en liet zich optimaal zien op het hoogste niveau. Van nature is Simons een aanvallende middenvelder, maar dit seizoen startte hij ook wel eens aan de linkervleugel. Bondscoach Ronald Koeman hoeft niet lang na te denken over de beste positie van Simons.

“In principe is hij bij mij een optie aan de linkerkant. Met de tijd zou hij eventueel ook op de ‘tien’-positie kunnen spelen, maar nu speelt hij vanaf de linkerkant”, is Koeman stellig op de persconferentie voorafgaand aan het Nations League-duel met Kroatië. De bondscoach liet Simons in de interlandwedstrijd tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) debuteren in de basis. Drie dagen later mocht hij negentig minuten spelen tegen Gibraltar (3-0 winst).

Artikel gaat verder onder video

Koeman ging in de persconferentie ook in op een aantal andere posities. Zo kwam de rol van Georginio Wijnaldum, die afgelopen weken niet in zijn beste vorm verkeert, aan bod. “Hij is een van de jongens waar ik extra naar kijk de komende dagen, hoe hij zich presenteert”, legt de zestigjarige oefenmeester uit, terwijl die duidelijk maakt dat hij ook wel eens nadenkt over een middenveld zónder Wijnaldum.

Keeperskwestie

Ook kwam de keeperskwestie voorbij in de persconferentie. Koeman passeerde Jasper Cillessen en koos voor Andries Noppert. “We hebben niet gekozen voor Jasper vanwege zijn vorm”, ligt Koeman toe, die benadrukt dat het geen ‘einde oefening’ is voor Cillessen bij Oranje. “Nu vonden we dat Noppert bij de drie beste hoort. Daarnaast is hij een geweldige gozer voor in de groep”, legt de bondscoach vervolgens uit.