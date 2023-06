Slechte eerste helft Oranje zorgt voor derde nederlaag onder Koeman tegen 'B-team' van Italië

Het Nederlands elftal heeft de wedstrijd tegen Italië met 2-3 verloren en eindigt als vierde in de Nations League. In de eerste helft leek het met een 2-0 achterstand door doelpunten van Federico Dimarco en Davide Frattesi een kansloze missie te worden voor Oranje door het vertoonde spel, maar na wat wissels in de tweede helft kwam er wat meer pit in de ploeg. Steven Bergwijn zorgde met het scoren van de 1-2 voor de aansluitingstreffer, maar al snel maakte Federico Chiesa een einde aan dit feestje. Georginio Wijnaldum zorgde met een doelpunt in de 89e minuut nog voor wat spanning, maar uiteindelijk mocht het niet baten.

Na het verloren duel tegen Kroatië (2-4 na verlenging) in de halve finale van de Nations League moest Oranje zich opmaken voor een wedstrijd om de derde of vierde plek. Waar tegen de Kroaten nog een aantal spelers zich goed presenteerden, leek het niveau van die uitblinkers nu ook tegen te vallen. Lutsharel Geertruida kreeg bijvoorbeeld veel lof, maar dat was tegen Italië wel anders.

Bij het eerste doelpunt van Italië stond Mateo Retegui helemaal vrij tussen Virgil van Dijk en Geertruida. De halve Argentijn probeerde een omhaal, maar dat mislukte. De bal kwam bij Giacomo Raspadori en die passte naar Dimarco. De vleugelverdediger schoot goed binnen, maar Geertruida stond een beetje te slapen bij dat doelpunt. Ook bij het tweede doelpunt stond Feyenoord-verdediger te slapen, want hij hief buitenspel op en appelleerde zelf nog dat het wel buitenspel was. Het was niet alleen Geertruida die stond te slapen, maar de drievoudig international viel wel op.

Na rust moest Geertruida ook samen met Noa Lang en Donyell Malen het veld verlaten en werd het achterin iets meer open door de komst van Steven Bergwijn, Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst. De kansen stapelden zich op met vooral Gakpo in de hoofdrol. De aanvaller van Liverpool schoot vlak na rust een bal in het kruis van Gianluigi Donnarumma. Uiteindelijk moest een invaller ook het verschil maken bij Oranje, want Bergwijn schoot de 1-2 binnen, nadat hij uitblinker Dimarco goed uitkapte en uiteindelijk koelbloedig binnenschoot.

Lang kon Nederland hier niet van genieten, want een aantal minuten later lag de bal weer achter keeper Justin Bijlow. Invaller Chiesa speelde Van Dijk heel makkelijk uit en kon de bal makkelijk in de hoek van het doel schieten. Even later viel na een afgekeurde goal van Weghorst dan toch de 2-3 voor Nederland door Wijnaldum. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en is Oranje vierde geworden in de Nations League en is er onder bondscoach Ronald Koeman maar één overwinning geboekt uit vier wedstrijden.