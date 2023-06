Sparta Rotterdam neemt afscheid van Steijn: 'Dat een topclub als Ajax zich dan meldt...'

Sparta Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Maurice Steijn loodste de club in het afgelopen seizoen naar een behoorlijke zesde plaats én de finale van de play-offs om Europees voetbal. Die prestaties zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Steijn bekroont een geweldig seizoen met een overstap naar Ajax. Sparta had de succestrainer graag binnenboord gehouden, maar wenst hem desondanks ‘alle geluk en succes’ in Amsterdam.

Steijn werd gedurende de tweede helft van het seizoen 2021/22 aangesteld als hoofdtrainer op Het Kasteel. Sparta beleefde een rampzalige jaargang en moest in de laatste wedstrijden nog alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Met Steijn aan het roer slaagde Sparta er zelfs in zich rechtstreeks te handhaven op het hoogste niveau. “We zijn Maurice dankbaar voor wat hij voor de club betekend heeft”, reageert technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubsite op het vertrek van de trainer. “Hij gaf zijn jawoord aan de club toen nog onduidelijk was op welk niveau we zouden acteren en stapte vroegtijdig in om ons voor de Eredivisie te behouden.”

Na de veertiende plek in 2022 was het bij aanvang van dit seizoen nog maar de vraag wat we van Sparta konden verwachten, maar gaandeweg de eerste seizoenshelft werd al duidelijk dat een eindklassering in het linkerrijtje mogelijk was. Sparta eindigde uiteindelijk op de zesde plaats, op vier punten voorsprong van FC Utrecht. “Wat we het afgelopen seizoen hebben bereikt, stemt ons trots”, stelt Nijkamp. “Dat een topclub als Ajax zich dan meldt, geeft aan hoe er naar de prestaties van dit Sparta gekeken wordt. Graag hadden we langer met Maurice doorgegaan, daar hebben we ook goede gesprekken over gevoerd en hij deelde die intentie, maar hierbij gaf hij wel steeds aan dat wanneer een topclub zich zou melden, hij voor die kans wilde gaan.”

Ook Steijn komt kort aan het woord. “Ik kan terugkijken op een geweldige periode bij Sparta, waarin we iets moois hebben neergezet. De afgelopen veertien maanden heb ik met heel veel plezier gewerkt op Het Kasteel en ik wil alle spelers, stafleden en supporters heel veel succes wensen voor de toekomst”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, die woensdagmiddag officieel wordt voorgesteld in de Johan Cruijff ArenA. Sparta is de zoektocht naar een opvolger voor Steijn al gestart. “Dit traject willen we zorgvuldig bewandelen en geen overhaaste beslissing nemen”, zegt Nijkamp.

